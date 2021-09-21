В больницах Перми находятся 13 пострадавших при стрельбе в университете

В больницах Перми сейчас находятся 13 пострадавших при стрельбе в университете. У всех состояние стабилизировано.

«Вся необходимая помощь оказывается, хватает врачей и медикаментов», — заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Региональные власти уже приступили к перечислению компенсационных выплат семьям погибших и пострадавшим. Также ведутся переговоры с банками о списании кредитов для тех семей, кого задела трагедия, передает «Интерфакс».

Вчера утром студент открыл огонь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Пострадали 28 человек, погибли шесть человек. Семерых человек, пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе, транспортировали в Москву.



Татьяна Леухина