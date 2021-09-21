В Казани разработали приложение — тревожную кнопку для школ в случае стрельбы
Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр цифрового развития РФ Максут Шадаев одобрили внедрение цифрового приложения по интернет-оповещению при возникновении стрельбы в российских школах.
Основателем и разработчиком проекта под названием «Родина» стал петербуржец Сергей Минасян, ставший резидентом IT-парка в Казани.
«Тревожную кнопку в приложении на телефоне учитель может активировать только в этом случае [в случае стрельбы, — прим. ред.], и через три секунды информация о преступлении поступит на сервер МВД, — рассказал он.
Приложение начали разрабатывать после трагедии 11 мая в казанской гимназии. Программа готова к внедрению. Сейчас идут переговоры о внедрении этой системы в школах Татарстана. Разработчики уверяют, что приложение будет более доступным чем служба 112.
«Вчера до 112 просто не дозвонились [студенты], и охранник был убит первым. Если бы была эта система, то двум сотрудникам ДПС не пришлось бы разруливать ситуацию. Теперь сигнал сразу попадает на пульт МВД», — добавил Минасян.
Вчера утром студент открыл огонь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Стрелка ранили, он оказывал сопротивление при задержании.
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