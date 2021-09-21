В 2022 году в России на здравоохранение из федерального бюджета направят 1,2 трлн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В следующем году в России на систему здравоохранения из федерального бюджета предусмотрены расходы в размере 1,2 трлн рублей. Такая цифра прописана в пояснительной записке к проекту госбюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов, который сегодня утвердило правительство страны.

Доля расходов на здравоохранение из федерального бюджета в общем объеме в 2022 году уменьшится. Она составит 5,3%, в то время как в текущем году на нее приходится 5,8%, пишет «РИА Новости».

На национальный проект «Здравоохранение» в следующем году власти России намерены направить 254 млрд рублей. В 2023 году расходы на него составят 215 миллиардов, а в 2024 году — 217 миллиардов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по проекту закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в 2022 и 2023 годах в России прогнозируется профицит федерального бюджета. Однако уже в 2024-м ожидается дефицит в размере 315,3 млрд рублей.

В следующем году расходы федерального бюджета должны составить 23 610,2 млрд рублей. В 2023-м они запланированы на уровне 25 105,5 млрд рублей. В 2024 году эта цифра составит 26 147,1 млрд рублей.

Татьяна Демина