В 2022 и 2023 годах в России прогнозируется профицит федерального бюджета

В 2022 и 2023 годах в России прогнозируется профицит федерального бюджета. Однако уже в 2024-м прогнозируется дефицит в размере 315,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В ближайшие 3 года в стране прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении:

в 2022 году — до 25 021,9 млрд рублей;

в 2023 году — до 25 540,2 млрд рублей;

в 2014 году — до 25 831,8 млрд рублей.

В следующем году расходы федерального бюджета должны составить 23 610,2 млрд рублей. В 2023-м они запланированы на уровне 25 105,5 млрд рублей. В 2024 году эта цифра составит 26 147,1 млрд рублей.

Ожидается, что уже завтра, 21 сентября, правительство России рассмотрит проект закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», где прописаны все эти цифры.

Как заявляли эксперты, дефицит федерального бюджета на 2021 год будет как минимум 2,4%. Все последние 5 лет, за исключением 2020 года, собираемость налогов и иных платежей в федеральный бюджет росла, что обеспечивало снижение доли средств, отправляемых обратно в регионы в виде дотаций. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина