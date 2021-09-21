Генпрокуратура намерена добиться наказаний для распространителей фейков на выборах в Госдуму

Фото: Максим Платонов (архив)

Генеральная прокуратура РФ планирует добиться привлечения распространителей фейков, вбросов и призывов к беспорядкам на парламентских выборах, прошедших в стране с 17 по 19 сентября, к административной и уголовной ответственности. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

— Мы будем добиваться и привлечения к ответственности лиц, которые допускали эти нарушения, не только ограничивать распространение информации, но и привлекать к ответственности вполне конкретных виновных, — заявил заместитель начальника управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров.

Надзорное ведомство намерено сотрудничать с органами внутренних дел, которые располагают информацией об административных правонарушениях, допущенных в ходе выборов, и с Роскомнадзором. Последний поможет Генпрокуратуре найти нарушителей среди СМИ, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

По всей России явка на выборах в Госдуму составила 51,68% и превысила показатель избирательной кампании 2016 года. После подсчета 100% протоколов ЦИК РФ объявил о победе партии «Единая Россия» — она набрала 49,82% голосов избирателей. В нижнюю палату парламента также прошли КПРФ (получила 18,93% голосов), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%), ЛДПР и «Новые люди» (5,32%).



Татьяна Демина