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В Татарстане в среду ожидается порывистый ветер до 15—17 м/с

16:40, 21.09.2021
В Татарстане в среду ожидается порывистый ветер до 15—17 м/с
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте организации.

Ночью и днем 22 сентября местами по Татарстану и в Казани прогнозируется сильный юго-восточный ветер порывами до 15—17 м/с.

Фото: kzn.ru

Минувшей ночью в Татарстане были заморозки до -2 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в среду, 22 сентября, и четверг, 23 сентября, в южных районах республики пройдет дождь. Ночью температуры опустятся от 1 до 8°, на востоке и севере Татарстана ночью сохранятся заморозки до -2°. Днем потеплеет до 11... 16°.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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