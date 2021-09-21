В Татарстане в среду ожидается порывистый ветер до 15—17 м/с
Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте организации.
Ночью и днем 22 сентября местами по Татарстану и в Казани прогнозируется сильный юго-восточный ветер порывами до 15—17 м/с.
Минувшей ночью в Татарстане были заморозки до -2 градусов.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в среду, 22 сентября, и четверг, 23 сентября, в южных районах республики пройдет дождь. Ночью температуры опустятся от 1 до 8°, на востоке и севере Татарстана ночью сохранятся заморозки до -2°. Днем потеплеет до 11... 16°.
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