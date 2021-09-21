Беззалоговый кредит «КредитЛайт» в Ак Барс Банке

В малом бизнесе зачастую требуются дополнительные вложения, чтобы увеличить оборотные средства, приобрести товары или оборудование для фирмы. От того, насколько быстро средства станут доступными, нередко зависит рост и благополучие компании. Кредит без залога в эти нелегкие времена — лучшее решение для предпринимателей. В Ак Барс Банке готовы предоставить малому бизнесу такую поддержку в кратчайшие сроки.



Ак Барс Банк предлагает беззалоговый кредитный продукт «КредитЛайт». Заемщиками по кредиту могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами микро- и малого предпринимательства в соответствии с действующей сегментацией Банка. Денежные средства выдаются для покрытия расходов на предпринимательскую деятельность. К ним относятся приобретение товарно-материальных ценностей, пополнение оборотных средств, покупка или ремонт оборудования, автотранспорта и прочих материальных активов компании, оплата услуг, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Процентная ставка по беззалоговому кредиту — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с даты регистрации которых прошло:

свыше 3 лет — 13% годовых;

от 2 лет до 3 лет — 14% годовых;

от 1 года до 2 лет — 15% годовых.

Максимальная сумма кредита — 3 млн рублей, срок — до 2 лет.

«Наиболее актуален данный вид займов для сегмента микро- и малого бизнеса. У таких представителей бизнеса, несмотря на достаточно устойчивое финансовое положение, чаще всего просто нет имущества, которое можно предоставить в залог. При этом средства на дальнейшее развитие, безусловно, нужны. Беззалоговый кредит в этом случае становится наиболее удобным вариантом, который позволяет обеспечивать дальнейшее развитие бизнеса», — отметила руководитель дирекции малого бизнеса Ольга Туманова.

ПАО «Ак Барс Банк»

Партнерский материал