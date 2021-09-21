В России за сутки выявили 19 179 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 19 179 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 313 851, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 21 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 15 437 человек, всего выздоровевших — 6 526 111 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 812 россиян, всего от инфекции скончались 199 808 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России зафиксировали 19 744 случая заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко