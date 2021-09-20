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За сутки в России зафиксировали 19 744 случая заболевания коронавирусом

11:55, 20.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксировали 19 744 случая заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 19 744 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 294 672 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 20 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 11 992 человека, всего выздоровевших — 6 510 674 человека. За сутки коронавирус унес жизни 778 россиян, всего от инфекции скончались 198 996 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России зафиксировали 20 174 случая заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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