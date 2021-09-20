За сутки в России зафиксировали 19 744 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 19 744 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 294 672 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 20 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 11 992 человека, всего выздоровевших — 6 510 674 человека. За сутки коронавирус унес жизни 778 россиян, всего от инфекции скончались 198 996 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России зафиксировали 20 174 случая заболевания коронавирусом.

Маргарита Головатенко