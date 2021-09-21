Главное о коронавирусе на 21 сентября: 70 млн на проект корпуса больницы в Челнах, четвертая прививка Хабирова

В Челнах увеличивают численность среднего медперсонала

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 51 новый случай COVID-19. Всего на 21 сентября в республике зарегистрировали 22 950 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 22 918 человек, в том числе 32 — за минувшие сутки. Умерли 716 человек.



В Набережных Челнах в городской больнице №5 увеличивают численность среднего медицинского персонала. В этом году в больницу устроились на работу выпускники медицинских колледжей из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Мензелинска и Елабуги — всего 83 выпускника медицинских колледжей.

С 13 по 20 сентября в общественном транспорте Казани выявили 3 939 пассажиров без масок. После замечаний все нарушители надели средства индивидуальной защиты. За неделю в столице Татарстана проверили 1 953 единицы общественного транспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро).



Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане число вакцинированных от COVID-19 достигло 1 060 682 человек. 929 209 жителей республики уже получили вторую дозу препарата, сообщил Минздрав РТ.



Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал просьбу мэра Челнов Наиля Магдеева и выделил городу 70 млн рублей на проектирование нового корпуса горбольницы №5.



«Честная» статистика по коронавирусу

За последние сутки в России выявили 19 179 новых случая коронавируса, выздоровели 15 437 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 7 313 851 человек, а выздоровевших — до 6 526 111 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 812 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 199 808 человек.

Президент России Владимир Путин все еще находится на самоизоляции, но чувствует себя прекрасно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Рабочие мероприятия президента продолжатся в режиме видеоконференций.

Штамм «дельта» с апреля по июль вытеснил в России все остальные варианты коронавируса, заявили в Роспотребнадзоре. С августа в исследованиях ведомства наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса.

Фото: Максим Платонов

COVID-19 может стать причиной развития болезни Альцгеймера, считает биоинформатик, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, кандидат биологических наук Александр Панчин. По его словам, коронавирус может навредить интеллектуальным функциям человека, и еще не известно, насколько это долгосрочное явление.

В Ленинградской области ужесточили правила посещения больных в стационарах. В больницы будут пускать только близких родственников, им нужно будет предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесенной в последние полгода болезни.

Глава Башкирии Радий Хабиров в четвертый раз вакцинировался от СOVID-19. На этот шаг ему пришлось пойти после исследования, которое показало снижение уровня антител. «Они упали и в два раза меньше того порога, который дает гарантию, что я не заболею», — сообщил Хабиров.



В Саратовской области Минздрав ограничил выдачу бесплатных лекарств от COVID-19. Бесплатные лекарства намерены выдавать только нуждающимся. Глава ведомства объяснил это тем, что «резкий рост заболеваемости не позволяет угнаться в закупках за таким количеством препаратов».

Врач-трихолог Юлия Нагайцева рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19. Обычные препараты на фоне постковидного синдрома, выбранные в аптеке, могут не помочь. Необходимо обратиться к специалисту, который поставит точный диагноз, выяснит дефицит необходимых организму элементов и назначит полноценное лечение.

Фото: reneo.ru

В Воронежской области сообщили о рекордном количестве пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Сейчас в реанимациях находятся 207 пациентов на ИВЛ. Еще неделю назад их было 185.

Главный врач больницы №24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин стал вести «честную» статистику по коронавирусу. Чтобы убедить людей вакцинироваться, он начал публиковать в своем аккаунте в Instagram реальную статистику. По его словам, привитые болеют коронавирусом: за неделю из 200 госпитализированных 21 оказался привит. Но из 42 умерших за неделю не было ни одного привитого.



В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыли 428 классов в 130 школах. Полностью закрыты на карантин десять учебных заведений. В основном это сельские школы.

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Также увеличивается количество рейсов в Венгрию, Казахстан и Катар.

Фото: Максим Платонов

Количество жертв коронавируса в США превысило число погибших от испанки

В мире коронавирусом нового типа на 10.37 (мск) заразились 229 083 964 человека, 4 700 041 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (42 287 762). На второй строчке — Индия (33 504 534), на третьей — Бразилия (21 247 667), на четвертой — Россия (7 189 445, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 045 422).



Больше всего смертей зафиксировано в США (676 075). За ними следуют Бразилия (590 955), Индия (445 385), Мексика (271 765), Перу (199 036) и Россия (195 438).



Число смертей от коронавируса в США превысило число погибших от испанского гриппа в 1918—1919 годах. Судя по информации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦПКЗ), от испанки умерли 675 тысяч человек, эта пандемия считалась самой смертоносной в истории США.

К ноябрю власти США определятся, принимать ли у въезжающих в страну иностранцев справки о вакцинации препаратами, не одобренными в США, в числе которых российская вакцина «Спутник V». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президенту Бразилии Жаиру Болсонару, прибывшему в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН, пришлось обедать на улице, так как он не привит от коронавируса. Президент сам счел важным расположиться снаружи, поскольку обед в здании мог нарушить закон Нью-Йорка.

Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro

В Казахстане Минздрав выявил циркуляцию эта-штамма коронавируса (нигерийский штамм — прим. ред.). Его выявили в четырех регионах страны: Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской областях и Нур-Султане.

Греция ужесточила ограничения, введенные из-за коронавируса. Пассажиры такси или специального трансфера при поездке из одного региона страны в другой обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 либо отрицательный результат ПЦР- или экспресс-тестов. Туристам нужно иметь при себе справки или прививочные сертификаты при посещении развлекательных заведений, кафе и ресторанов, расположенных в закрытых помещениях, кроме баров и кафе при гостиницах.

На Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, заявил глава украинского Минздрава Виктор Ляшко. Пока в стране вакцинация добровольная. Также Ляшко допустил вероятность вакцинации подростков старше 12 лет.

Фото: Максим Платонов

В Белоруссии заявили о начале четвертой волны коронавируса. «Четвертая волна COVID-19 пришла в Беларусь», — заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

Американский врач из США Даниэль Джонс назвала «ужасными» последствия коронавирусной инфекции для беременных женщин. По словам специалиста, новый вариант «дельта» COVID-19 вызывает тяжелое течение заболевания у будущих мам и негативно сказывается на состоянии новорожденного.

Аналитики Галина Хейл из Университета Калифорнии в Санта-Крузе и Лучиана Ювеналь из Международного валютного фонда назвали страны, условно выигравшие в суммарном приросте стоимости иностранных активов и обязательств в финансовом кризисе, вызванном пандемией. В список наиболее выигравших вошли США, Бразилия, Великобритания и Россия. По отдельным параметрам — Аргентина и Гонконг.

Pfizer заявила о безопасности и эффективности вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Компания планирует подать результаты исследований Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) для получения разрешения на использование прививки для детей.

Ольга Шагиева