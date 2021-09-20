Глава Башкирии в четвертый раз привился от СOVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Башкирии Радий Хабиров в четвертый раз вакцинировался от СOVID-19. На этот шаг ему пришлось пойти после исследования, которое показало снижение уровня антител.

«Они упали и в два раза меньше того порога, который дает гарантию, что я не заболею», сообщил Хабиров. Он предпочел сделать прививку однокомпонентной российской вакциной «Спутник Лайт». Для предыдущих трех уколов использовался «Спутник V».

«А я уже говорил, что болеть я не хочу, да и нет на это времени. Поэтому я снова вакцинировался», — написал Хабиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он призвал граждан беречь себя и напомнил, что «нужно вакцинироваться» от коронавируса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что с начала прививочной кампании республика получила 1 656 508 доз вакцин от коронавируса. По состоянию на 20 сентября, первым компонентом привиты 1 251 730 жителей региона, вторым компонентом — 1 138 538.

Хабиров заявил, что в Башкирии необходимо привить 2,48 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Татьяна Демина