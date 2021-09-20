В горбольнице №5 Челнов увеличили численность среднего медперсонала

В Набережных Челнах в городской больнице №5 увеличивают численность среднего медицинского персонала. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

В этом году в больницу устроились на работу выпускники медицинских колледжей из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Мензелинска и Елабуги — всего 83 выпускника медицинских колледжей.

Сейчас укомплектованность средним медицинским персоналом в горбольнице №5 составляет 89%, младшим — 100%.



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Ольга Плешкова