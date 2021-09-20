Новости общества

14:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В горбольнице №5 Челнов увеличили численность среднего медперсонала

14:07, 20.09.2021
В горбольнице №5 Челнов увеличили численность среднего медперсонала
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах в городской больнице №5 увеличивают численность среднего медицинского персонала. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

В этом году в больницу устроились на работу выпускники медицинских колледжей из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Мензелинска и Елабуги — всего 83 выпускника медицинских колледжей.

Сейчас укомплектованность средним медицинским персоналом в горбольнице №5 составляет 89%, младшим — 100%.

Ранее правительство РФ одобрило предоставление единовременной выплаты врачам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также