Секстон и Гудачек не попали в заявку «Нефтехимика» на матч с «Витязем»

«Нефтехимик» определился с составом на игру против подмосковного «Витязя» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Тренерский штаб нижнекамского клуба внес значительные изменения в список игроков. В заявку на матч, в частности, не попали ведущие легионеры команды — Дэн Секстон и Либор Гудачек.

О причинах их отсутствия в составе не сообщается. Ранее главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев раскритиковал нападающих своей команды после трех поражений подряд в КХЛ с общим счетом 2:12.

В активе Секстона и Гудачека всего 1 заброшенная шайба на двоих в шести проведенных матчах на старте сезона.

Вместо них на матч с «Витязем» впервые заявлены Руслан Петрищев, Александр Беляев и Мансур Кадыров, которые дебютируют за нижнекамскую команду в КХЛ.