Стрелявшему в Пермском вузе проведут психиатрическую экспертизу
Стрелявший в Пермском государственном национальном исследовательском университете студент пройдет комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
Экспертиза нужна, чтобы определить психическое состояние стрелявшего, в том числе его вменяемость и способность отвечать за свои действия на момент совершения преступления, уточнил собеседник агентства.
Состояние 18-летнего Тимура Бекмансурова остается тяжелым, он находится в больнице.
По данным Следственного комитета, в результате стрельбы погибли шесть человек, получили ранения — еще 28. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое. Всех погибших опознали.
Большинство пострадавших идут на поправку. Семерых пострадавших сегодня транспортируют в Москву.
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