Стрелявшему в Пермском вузе проведут психиатрическую экспертизу

Стрелявший в Пермском государственном национальном исследовательском университете студент пройдет комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.



Экспертиза нужна, чтобы определить психическое состояние стрелявшего, в том числе его вменяемость и способность отвечать за свои действия на момент совершения преступления, уточнил собеседник агентства.

Состояние 18-летнего Тимура Бекмансурова остается тяжелым, он находится в больнице.

Фото: realnoevremya.ru

По данным Следственного комитета, в результате стрельбы погибли шесть человек, получили ранения — еще 28. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое. Всех погибших опознали.

Большинство пострадавших идут на поправку. Семерых пострадавших сегодня транспортируют в Москву.

Маргарита Головатенко