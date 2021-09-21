Большинство пострадавших при стрельбе в Пермском университете идут на поправку

Большинство пострадавших при стрельбе 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете идут на поправку, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«У нас вчера была возможность навестить тех, кто госпитализирован. Большинство из них идут на поправку», — приводит его слова ТАСС.

Фальков также заявил, что семерых пострадавших сегодня транспортируют в Москву.

Фото: realnoevremya.ru

По данным Следственного комитета, в результате стрельбы погибли шесть человек, получили ранения — еще 28. Состояние девяти пострадавших оценивается как тяжелое. Всех погибших опознали.

В Прикамье 21 сентября объявили траур по погибшим. МЧС открыло горячую линию по стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Обратиться можно по телефону +7(342) 258-40-02.

Маргарита Головатенко