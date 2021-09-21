Квартальнов высказался о плохой реализации большинства «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Витязем» (2:1) прокомментировал ситуацию о плохой реализации большинства его командой. Казанцы идут на втором с конца месте по данному показателю.

В нынешнем сезоне казанцы реализовали всего лишь 7,1% большинства. Хуже «барсов» спецбригады действуют только в «Сибири», у которой показатель составляет 3,8%.

«Мы очень много работаем, хотя мне не нравится это слово. Ведем теоретическую подготовку, разговариваем. У нас и большинства-то опять было не очень много, всего два в матче. Один раз поменяли спецбригады, и все, а хотелось бы побольше времени для розыгрыша.

Я согласен, что нам нужно что-то поменять, надо больше бросать. В первом большинстве ни одного броска — Кэмпфер мимо ворот бросил один раз. Может быть, нервозность сказывается или парни хотят красиво забить, но не получается. Работаем, терпим и, наверное, будем что-то менять», — сказал Квартальнов.

Фото: ak-bars.ru

За работу над большинством в тренерском штабе «Ак Барса» отвечает Игорь Горбенко. В текущем сезоне казанцы реализовали лишь 2 попытки из 28.

После победы над «Витязем» (2:1) в активе «Ак Барса» стало 11 очков, команда поднялась на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.