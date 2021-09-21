Исполнительный директор РПЛ Чебан: «Говорить о лимите нет смысла, вопрос изучается»

Исполнительный директор Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Чебан заявил, что пока рано обсуждать лимит на легионеров. По его словам, вопрос находится на стадии изучения и никаких решений еще не принято.

— Говорить о лимите, я думаю, нет смысла, поскольку вопрос изучается, и, как только будет окончательное решение, мы доведем его до общественности. Когда? Думаю, как можно быстрее, необходимо принять заранее, в преддверии нового сезона, — передает слова Чебана корреспондент «Реального времени».

Фото: premierliga.ru

Напомним, ранее свою позицию по лимиту на легионеров высказал президент России Владимир Путин. С точкой зрения главы государства не согласился главный тренер сборной Валерий Карпин.

