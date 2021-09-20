Новости спорта

13:11 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Карпин заявил, что не согласен с мнением Путина по лимиту на легионеров

12:40, 20.09.2021
Карпин заявил, что не согласен с мнением Путина по лимиту на легионеров
Фото: rfs.ru

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) по футболу. Он заявил, что не согласен с мнением президента страны Владимира Путина, призвавшего сохранить ограничения относительно иностранных футболистов.

«Реально или не реально — не ко мне вопрос. Опять же Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет. У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет — зависит уже точно не от меня», — сказал Карпин.

Фото: rfs.ru

Ранее о важности отмены лимита на легионеров в РПЛ рассказал бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер.

СпортФутбол

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также