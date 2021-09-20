Карпин заявил, что не согласен с мнением Путина по лимиту на легионеров

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) по футболу. Он заявил, что не согласен с мнением президента страны Владимира Путина, призвавшего сохранить ограничения относительно иностранных футболистов.

«Реально или не реально — не ко мне вопрос. Опять же Владимир Владимирович сказал, что лимит надо оставлять, я считаю, что нет. У меня есть мое мнение, которое я высказываю, а изменят или нет — зависит уже точно не от меня», — сказал Карпин.

Фото: rfs.ru

Ранее о важности отмены лимита на легионеров в РПЛ рассказал бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер.