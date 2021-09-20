В США в одной из школ штата Вирджиния произошла стрельба — есть пострадавшие

В США в одной из школ штата Вирджиния произошла стрельба. Личность злоумышленника не установлена.

Сообщается, что ранения в результате стрельбы получили как минимум два человека. Пострадавших доставили в больницы, их жизни ничего не угрожает.

Других учащихся из школы, где произошла стрельба, эвакуировали, сообщает RT.

Это не первый инцидент со стрельбой в образовательных учреждениях за сегодня. В России утром 20 сентября студент с оружием напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет.



Ответственность за нападение взял на себя студент вуза 18-летний Тимур Бекмансуров — СМИ смогли вычислить его по записке, опубликованной на странице «ВКонтакте», которая сейчас уже удалена. На данный момент возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц — аналогичное дело в мае было заведено на Ильназа Галявиева после стрельбы, которую он устроил в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».



По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, состояние девяти из 20 госпитализированных после стрельбы в Пермском вузе оценивается как тяжелое. Некоторых могут доставить на лечение в Москву.



Татьяна Демина