Металлурги не одобрили предложение Минфина ретроспективно повысить налог на прибыль

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь» выступила против законопроекта Министерства финансов РФ о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Они считает, что это нарушает фундаментальный принцип экономики.

В Ассоциации считают, что повышение налоговой ставки ухудшит положение налогоплательщиков, так как ставит их перед фактом ее изменения. Это приведет к снижению инвестиций и риску невозможности реализовать бизнесом ранее взятые на себя инвестиционные обязательства, которые первоначально базировались на расчетах на совершенно иных финансовых показателях.

Еще один аргумент Ассоциации: не определен порядок применения повышенной ставки к холдинговым компаниям, из-за чего не ясно, как производить учет уплаты дивидендов и вложений, сделанных отдельными юрлицами компании. В перспективе это приведет к ограничению перетока инвестиций внутри группы и снизит их эффективность.

«В связи с вышеизложенным Ассоциация «Русская Сталь» призывает представителей Правительства РФ рассмотреть все аспекты этой проблемы с учетом интересов развития бизнеса и разработать меры, стимулирующие инвестиции, а не принуждать к ним. Как не раз показала мировая практика, принуждение к этому является контрпродуктивным», — говорится в сообщении на сайте организации.

Напомним, в сентябре Минфин России предложил повысить налог на прибыль на 5—10 процентных пунктов, до 25—30%, для компаний, которые за пять лет платили больше дивидендов, чем инвестировали. Дифференциация ставки рассматривается в ведомстве как дополнение к корректировке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний и производителей удобрений.

Татьяна Демина