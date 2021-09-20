Фальков и Мурашко по поручению Мишустина вылетают в Пермь после стрельбы в университете
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков вылетает в Пермь по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщает правительство России.
Такое же поручение дано министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
«Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в вузе», — сказано в сообщении.
Cтрелявший в пермском вузе задержан, по предварительной информации, есть погибшие и раненые.
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