Фальков и Мурашко по поручению Мишустина вылетают в Пермь после стрельбы в университете

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков вылетает в Пермь по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщает правительство России.

Такое же поручение дано министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в вузе», — сказано в сообщении.

Cтрелявший в пермском вузе задержан, по предварительной информации, есть погибшие и раненые.

Маргарита Головатенко