Наблюдатели ПАСЕ заявили, что голосование на выборах в России прошло спокойно

Фото: Максим Платонов (архив)

Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы, следившие за ходом голосования на выборах в Государственную думу восьмого созыва, оценили их как спокойные. Они также обратили внимание на хорошее сотрудничество властей России.

В ПАСЕ напомнили, что их цель заключалась в оценке общей атмосферы вокруг выборов. «Миссия при этом отметила озабоченность, выраженную некоторыми политическими заинтересованными организациями, в отношении условий проведения выборов, которые, «как представляется, повлияли на избирательный процесс», — говорится в сообщении Парламентской ассамблеи Совета Европы.

ПАСЕ планирует обобщить итоги своих наблюдений на выборах в России и опубликовать отчет о выполнении обязательств РФ, пишет ТАСС.

Напомним, по решению Центризбиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, проходили в стране в течение трех дней — с 17 сентября.

По всей России явка на выборах в Госдуму составила 51,68% и превысила показатель кампании 2016 года. Окончательные итоги выборов подведут в пятницу, 24 сентября.



Татьяна Демина