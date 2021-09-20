На капитальный ремонт Казанской ратуши власти потратят свыше 51 млн рублей

На капитальный ремонт Казанской ратуши планируется выделить 51,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком ремонта здания по адресу улица К. Маркса, дом 33 выступило ГБУ «Главстрой РТ». На строительно-монтажные работы будет выделено 44,3 млн рублей, а в 3,8 млн рублей обойдется необходимое оборудование. Кроме того, планируется благоустройство территории и приобретение мебели. Подать заявку на участие в тендере можно до 27 сентября.

Несколько лет назад сообщалось, что ремонт здания Казанской ратуши на улице К. Маркса, 33 обойдется в 55,2 млн рублей.



Алексей Нечаев