В Татарстане «Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму после обработки 100% голосов
В Татарстане партия «Единая Россия» на выборах в Госдуму набрала 79,01% голосов. Такие данные приводит ЦИК РТ после обработки 100% бюллетеней.
КПРФ набрала 9,64% голосов, ЛДПР — 2,82%, «Справедливая Россия — За правду» — 2,69%. «Коммунисты России» набрали 1,33% голосов, «Новые люди» — 1,01%.
За «Партию пенсионеров» проголосовали 0,54% татарстанцев, за «Партию Роста» — 0,50%, за «Яблоко» — 0,37%, за «Российскую партию свободы и справедливости» — 0,28%, за партию «Зеленые» — 0,27%, за «Родину» — 0,22%, за «Зеленую альтернативу» — 0,21% и за партию «Гражданская платформа» — 0,15%.
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