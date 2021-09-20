Карпин объяснил свое решение вызвать Глушакова и Дзюбу в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил включение полузащитника «Химок» Дениса Глушакова и нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в расширенный состав на октябрьские матчи в отборе на чемпионат мира — 2022. При этом он отметил, что список еще не окончательный и его ждет сокращение.

Одной из причин вызова Глушакова, по словам тренера, стала травма игрока «Спартака» Романа Зобнина.

«Да, он ветеран. Это не значит, что надо заканчивать. Он показывает хороший уровень готовности, подкрепляя его голами. Сыграла свою роль и травма Зобнина», — сказал Карпин.

Фото: vk.com/fckhimki_official

По Дзюбе тренер национальной команды принимал решение по последним его играм за «Зенит». Хотя в окончательный список футболист может и не попасть, подчеркнул Карпин.



«Старт сезона был до первых наших матчей — тогда Дзюба был не в лучшей форме. Против «Ахмата» выглядел получше. Не стоит забывать, что это расширенный список, а не окончательный. Пока Дзюба попал в этот список, а дальше посмотрим», — заявил тренер сборной.

Напомним, сегодня стал известен расширенный состав сборной России на матчи отборочного раунда чемпионата мира — 2022. В октябре национальной команде предстоит провести две игры — 8 числа в Казани против Словакии и три дня спустя в гостях со Словенией.

Глушаков на выходных отметился дублем в ворота «Уфы», забив в четвертом матче РПЛ подряд. Всего в активе полузащитника, который не получал вызовов в сборную с 2018 года, уже 6 забитых мячей в сезоне. Он делит второе место с Федором Смоловым из «Локомотива» в гонке лучших бомбардиров чемпионата.