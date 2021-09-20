Стал известен расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи

Стал известен расширенный состав сборной России по футболу на отборочные матчи чемпионата мира — 2022, которые пройдут в октябре.

В список приглашенных вошли 34 футболиста. Некоторые из них не войдут в окончательный состав, который будет определен чуть позже.

Отметим, что по сравнению с сентябрьским вызовом в списке появились шесть новых игроков. В том числе вернувшиеся после перерыва Денис Глушаков и Артем Дзюба, а также впервые вызванные Гамид Агаларов и Антон Зиньковский. Кроме них, примечательно наличие вратарей Станислава Крицюка и Матвея Сафонова.

Также вызван экс-хавбек «Рубина» Денис Макаров, ныне выступающий за «Динамо». Из самого казанского клуба приглашения получили вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников.