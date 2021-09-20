Потепление придет в центр европейской части России в пятницу

В центр европейской части России в пятницу придет потепление до +13 градусов днем. Такой прогноз дал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В пятницу прогнозируется повышение температуры. Она будет в диапазоне 11—13 градусов, конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом погода будет облачной, местами пройдут дожди.

Ранее Вильфанд сообщал, что в центре европейской части России холодная и дождливая погода продержится до конца следующей рабочей недели.

