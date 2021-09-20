Стала известна причина продажи офисного центра «Островский» в Казани

Владелец планирует развивать и запускать новые проекты, поэтому компания приняла решение о продаже части своих активов для высвобождения дополнительных средств и снижения долговой нагрузки, сообщили «Реальному времени» в UD Group, через которую проходит сделка.

На продажу UD Group планирует выставить часть портфеля объектов, состоящего из бизнес-центров и части помещений в street retail. В частности, планируется реализация следующих объектов: деловой центр «Островский», торгово-офисные центры «Дружба» и ART.

Отмечается, что загрузка ДЦ «Островский» составляет 99%.

Как стало известно «Реальному времени», в центре Казани продается здание офисного центра «Островский», расположенное на одноименной улице, в доме №57б. Собственник оценил его в 150 млн рублей. Как сообщает продавец, общая площадь здания составляет 1 754 кв. метра, из которых 1 408 «квадратов» пригодны для аренды. Судя по тому, что арендная загрузка оценивается в 99%, оно весьма востребовано у местных предпринимателей.

Алексей Нечаев