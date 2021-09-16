Здание офисного центра «Островский» в центре Казани оценили в 150 млн рублей
1,4 тыс. «квадратов» для аренды
Как стало известно «Реальному времени», в центре Казани продается здание офисного центра «Островский», расположенное на одноименной улице, в доме №57б. Собственник оценил его в 150 млн рублей.
Как сообщает продавец, общая площадь здания составляет 1 754 кв. метра, из которых 1 408 «квадратов» пригодны для аренды. Судя по тому, что арендная загрузка оценивается в 99%, оно весьма востребовано у местных предпринимателей.
Четырехэтажное здание с цокольным этажом расположено на земельном участке площадью 550 кв. метров. Оно находится под охраной и обеспечено системой видеонаблюдения, противопожарной сигнализацией, кондиционерами и вентиляцией.
Собственной парковкой офисное здание с видом на парк Тысячелетия, судя по содержанию объявления, не обеспечено. Продавец заверяет, что клиенты арендаторов помещений смогут оставить свои автомобили на имеющихся рядом машино-местах муниципального паркинга Казани. Подъехать к объекту можно с улиц Островского и Пушкина.
Как удалось выяснить «Реальному времени», компания-собственник «просто продает объекты», конкретная и явная причина для избавления от здания не называется. В компании UD Group, через которую проходит сделка, сообщили, что оно принадлежит ООО «Унистрой — Деловой центр». Более подробную информацию обещали предоставить позже.
Пожар в 2015-м
В ноябре 2015-го здание на Островского, 57 оказалось в центре внимания. Там произошел крупный пожар — горел чердак. Очевидцы публиковали в Сети снимки, на которых было видно, как черный густой дым поднимался высоко в небо, а центр города оказался как в тумане.
Чтобы потушить пожар площадью 300 кв. метров, потребовалось шесть часов, были задействованы 85 пожарных. Никто в результате пожара не пострадал.
Как сообщили позже в ГУ МЧС России по Татарстану, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
Двоякая ситуация на рынке коммерческой недвижимости
В августе эксперты рассказали «Реальному времени», что на рынке коммерческой недвижимости сформировалась двоякая ситуация: с одной стороны, есть дефицит в некотором классе, а с другой — профицит. К остро востребованной, но с невысоким предложением коммерческой недвижимости президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев отнес, например, торговые помещения на первом этаже с отдельным входом в зданиях на первой линии, с хорошим трафиком.
Как отметил директор агентства недвижимости «Авангард-Риэлт» Вячеслав Егоров, предложения крупной и дорогой коммерческой недвижимости на рынке есть, но реальных покупателей на нее находится мало.
«В разы меньше», — уточнил он. На достаточно небольшую активность по сравнению с прошлыми годами в сфере коммерческой недвижимости повлияла, в частности, пандемия.
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