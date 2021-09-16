Здание офисного центра «Островский» в центре Казани оценили в 150 млн рублей

1,4 тыс. «квадратов» для аренды

Как стало известно «Реальному времени», в центре Казани продается здание офисного центра «Островский», расположенное на одноименной улице, в доме №57б. Собственник оценил его в 150 млн рублей.

Как сообщает продавец, общая площадь здания составляет 1 754 кв. метра, из которых 1 408 «квадратов» пригодны для аренды. Судя по тому, что арендная загрузка оценивается в 99%, оно весьма востребовано у местных предпринимателей.

Четырехэтажное здание с цокольным этажом расположено на земельном участке площадью 550 кв. метров. Оно находится под охраной и обеспечено системой видеонаблюдения, противопожарной сигнализацией, кондиционерами и вентиляцией.

Собственной парковкой офисное здание с видом на парк Тысячелетия, судя по содержанию объявления, не обеспечено. Продавец заверяет, что клиенты арендаторов помещений смогут оставить свои автомобили на имеющихся рядом машино-местах муниципального паркинга Казани. Подъехать к объекту можно с улиц Островского и Пушкина.

Собственной парковкой офисное здание с видом на парк Тысячелетия, судя по содержанию объявления, не обеспечено. Фото: avito.ru

Как удалось выяснить «Реальному времени», компания-собственник «просто продает объекты», конкретная и явная причина для избавления от здания не называется. В компании UD Group, через которую проходит сделка, сообщили, что оно принадлежит ООО «Унистрой — Деловой центр». Более подробную информацию обещали предоставить позже.

Пожар в 2015-м

В ноябре 2015-го здание на Островского, 57 оказалось в центре внимания. Там произошел крупный пожар — горел чердак. Очевидцы публиковали в Сети снимки, на которых было видно, как черный густой дым поднимался высоко в небо, а центр города оказался как в тумане.

Чтобы потушить пожар площадью 300 кв. метров, потребовалось шесть часов, были задействованы 85 пожарных. Никто в результате пожара не пострадал.

Как сообщили позже в ГУ МЧС России по Татарстану, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

В ноябре 2015-го на Островского, 57 произошел крупный пожар. Фото: temakazan.ru

Двоякая ситуация на рынке коммерческой недвижимости

В августе эксперты рассказали «Реальному времени», что на рынке коммерческой недвижимости сформировалась двоякая ситуация: с одной стороны, есть дефицит в некотором классе, а с другой — профицит. К остро востребованной, но с невысоким предложением коммерческой недвижимости президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев отнес, например, торговые помещения на первом этаже с отдельным входом в зданиях на первой линии, с хорошим трафиком.

— Можно даже сказать, стоит очередь из инвесторов, которые готовы купить помещение под сдачу в аренду, — обратил внимание Савельев на их популярность. — И другой сегмент — например, офисная недвижимость при отсутствии парковки, вот такие офисы прям стоят, — заявил эксперт. По его словам, цена на них в таких условиях падает.

Как отметил директор агентства недвижимости «Авангард-Риэлт» Вячеслав Егоров, предложения крупной и дорогой коммерческой недвижимости на рынке есть, но реальных покупателей на нее находится мало.

«В разы меньше», — уточнил он. На достаточно небольшую активность по сравнению с прошлыми годами в сфере коммерческой недвижимости повлияла, в частности, пандемия.



Татьяна Демина