Песков: оценку трагедии в Перми должны дать правоохранители

Оценку трагедии в Перми должны дать правоохранительные органы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что необходимо разобраться и понять причины трагедии.

«Судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях молодого человека, который совершил это убийство. Я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для этой трагедии», — передает его слова ТАСС.

По данным СК, 20 сентября студент находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл стрельбу по окружающим. Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат Следкома, такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.



Ольга Плешкова