Число погибших при стрельбе в Перми выросло до восьми

Число погибших при стрельбе в университете в Перми выросло до восьми, сообщает Следком России.

Количество пострадавших, по данным СК, также возросло — до 19 человек.

Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат Следкома, такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По данным СК, 20 сентября студент находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл стрельбу по окружающим.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Личность подозреваемого установлена. При задержании его ранили, поскольку он сопротивлялся.