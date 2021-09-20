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После стрельбы в Перми Следком возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц

10:35, 20.09.2021 1
После стрельбы в Перми Следком возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц
Фото: кадр видео

Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат Следкома, такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Дело возбуждено по факту стрельбы в университете Перми (ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство).

По данным СК, 20 сентября студент находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл стрельбу по окружающим. В результате пять человек погибло, шестеро пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших еще уточняются.

Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru (архив)
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:48
    пост-электоральный личный джихад пошел,ооh!(
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