После стрельбы в Перми Следком возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц

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Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат Следкома, такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Дело возбуждено по факту стрельбы в университете Перми (ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство).

По данным СК, 20 сентября студент находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл стрельбу по окружающим. В результате пять человек погибло, шестеро пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших еще уточняются.

Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Маргарита Головатенко