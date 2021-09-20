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Источник сообщил о смерти пермского стрелка, Следком это опроверг

12:08, 20.09.2021
Источник сообщил о смерти пермского стрелка, Следком это опроверг
Фото: кадр видео

Студент, 20 сентября открывший стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), жив, сейчас он находится в больнице в критическом состоянии, сообщили в Следкоме РФ.

Источник РВНП сообщал, что студент скончался в больнице от полученных травм.

До этого сообщалось о том, что стрелок находится в критическом состоянии. Как сообщали в Следкоме, стрелок оказывал сопротивление при задержании, в связи с чем получил ранение.

В настоящее время Следствие допрашивает свидетелей и очевидцев трагедии.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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