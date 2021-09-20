В Прикамье в связи со стрельбой в Пермском университете отменили занятия во всех школах, техникумах и вузах

В связи со стрельбой, открытой 20 сентября в Пермском государственном университете (ПГНИУ), отменяются занятия во всех школах, техникумах и колледжах, об этом сообщили в правительстве Прикамья.

Занятия отменили в ПНИПУ, ПГИИК и пермском филиале РЭУ имени Плеханова. С завтрашнего дня эти вузы перейдут на дистанционную форму обучения, уточняет 59.RU.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов направил своего заместителя Николая Шишкина на место стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

В Перми возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Маргарита Головатенко