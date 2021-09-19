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За сутки в России зафиксировали 20 174 случая заболевания коронавирусом

11:55, 19.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксировали 20 174 случая заболевания коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 20 174 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 274 928 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 19 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 13 418 человек, всего выздоровевших — 6 498 682 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 793 россиян, всего от инфекции скончались 198 218 человек.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 19 сентября в Татарстане выявлено 26 432 случая COVID-19.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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