За сутки в России зафиксировали 20 174 случая заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 20 174 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 7 274 928 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 19 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 13 418 человек, всего выздоровевших — 6 498 682 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 793 россиян, всего от инфекции скончались 198 218 человек.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 19 сентября в Татарстане выявлено 26 432 случая COVID-19.



Алексей Нечаев