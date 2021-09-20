Новости общества

13:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Количество пострадавших при стрельбе в Перми увеличилось до 24

11:39, 20.09.2021
Количество пострадавших при стрельбе в Перми увеличилось до 24
Фото: realnoevremya.ru

Количество пострадавших при стрельбе в Перми увеличилось до 24 человек, из них 19 — с огнестрельными ранениями. Обновленные данные озвучили в Минздраве России.

Погибли 8 человек.

По данным СК, 20 сентября студент находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл стрельбу по окружающим. Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат Следкома, такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также