Количество пострадавших при стрельбе в Перми увеличилось до 24

Количество пострадавших при стрельбе в Перми увеличилось до 24 человек, из них 19 — с огнестрельными ранениями. Обновленные данные озвучили в Минздраве России.

Погибли 8 человек.

По данным СК, 20 сентября студент находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл стрельбу по окружающим. Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, расследованием займется центральный аппарат Следкома, такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ольга Плешкова