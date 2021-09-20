В работе Telegram произошел сбой

Фото: Максим Платонов

В работе мессенджера Telegram зафиксирован сбой. Это подтверждают данные сайта Downdetector.

Проблемы в работе Telegram начали наблюдаться ночью. Пик сбоев пришелся примерно на 10.03 (мск).

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57% поступивших жалоб связаны с нарушением работы приложения Telegram. Еще 24% обращений указывают на сбои при подключении сервера. 19% сообщили о проблемах с работой веб-сайта.

Судя по карте, массовые сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. Жалобы на работу Telegram поступают и из других российских и зарубежных городов.



На прошлой недели в работе мессенджера Telegram также был зафиксирован сбой.



Алексей Нечаев