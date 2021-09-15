В работе Telegram произошел сбой

Фото: Максим Платонов (архив)

В работе мессенджера Telegram зафиксирован сбой. Это подтверждают данные сайта Downdetector.

Проблемы в работе Telegram начали наблюдаться в 14 часов. Пик сбоев пришелся примерно на 15.18 (мск).

скриншот/downdetector.ru

Половина поступивших жалоб связаны с нарушением работы приложения Telegram. Еще 36% обращений указывают на сбои при подключении сервера. Еще 14% сообщили о проблемах с отправкой сообщений в мессенджере.

Судя по карте, массовые сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. Жалобы на работу Telegram поступают и из других российских и зарубежных городов.

скриншот/downdetector.ru

Сбои в работе Telegram наблюдались и неделю назад, 8 сентября. Чаще всего жалобы касались проблем с подключением, часть людей отметили невозможность отравить сообщения.

Татьяна Демина