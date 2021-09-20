Цены на гречку в магазинах обновили максимум за 10 лет и превысили 100 рублей за килограмм

Этим летом цены на гречку обновили десятилетний максимум. В августе 1 кг стоил 102,5 руб. В последний раз гречка стоила дороже 100 рублей за килограмм в 2011-ом — тогда она подорожала до 112 руб., сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.



В прошлом году спрос на гречку сильно вырос в связи с начавшейся пандемией коронавируса, тогда в марте стали востребованы продукты с длительным сроком хранения. Уже летом 2020-го гречка стала одним из самых подорожавших продуктов. Ее цена выросла по сравнению с 2019-м в 1,8 раза — до 87 руб. за килограмм.

Только в начале сентября этого года рост цен на греку остановился после непрерывного дорожания с октября 2020-го. Однако 7-13 сентября снова был зафиксирован рост на 0,2% по сравнению с минувшей неделей.

В Минсельхозе заверили: гречки достаточно, «возможность дефицита исключена».

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По данным Росстата, в России за период с 17 по 23 августа 2021 года инфляция составила 0,07%. Баранина, вареная колбаса, жирный творог, пшеничная мука, хлеб, черный чай и водка подорожали на 0,2%, гречка и соль — на 0,1%.

Маргарита Головатенко