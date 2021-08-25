Недельная инфляция в России составила 0,07%

По данным Росстата, в России за период с 17 по 23 августа 2021 года инфляция составила 0,07%. Неделей ранее в стране зарегистрировали дефляцию.

С начала 2021 года потребительские цены в стране выросли на 4,58%. В годовом выражении инфляция на 23 августа 2021 года по расчетам Росстата составила 6,38%.

С 17 по 23 августа в России подорожали полукопченая и варено-копченая колбаса (+0,9%), сосиски, сардельки и шоколадные конфеты (+0,8%), говядина, свинина, мясные консервы для детского питания (+0,6%). Выросли цены на печенье и вермишель (+0,5%), макароны (+0,4%), пастеризованное молоко, сметану, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, рис (+0,3%). Баранина, вареная колбаса, жирный творог, пшеничная мука, хлеб, черный чай и водка подорожали на 0,2%, гречка и соль — на 0,1%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За указанный период в России подешевели пшено (-0,6%), мороженая рыба (-0,4%), стерилизованное молоко и сухие молочные смеси для детского питания (–0,1%).

Напомним, дефляция за период с 10 по 16 августа 2021 года в стране составила 0,01%. За неделю до этого в России зарегистрировали нулевую инфляцию.

Татьяна Демина