В Татарстане «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 80% голосов
В Татарстане «Единая Россия» набирает чуть больше 80% голосов, таковы данные ЦИК РФ после обработки более 26% протоколов.
Свои голоса за КПРФ отдали 8,81% голосов, за ЛДПР — 2,68%, за «Справедливую Россию» — 2,4% голосов.
Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную Думу после обработки 60% всех протоколов.
Маргарита ГоловатенкоОбществоВласть Татарстан
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