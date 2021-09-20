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В Татарстане «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 80% голосов

08:21, 20.09.2021
В Татарстане «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 80% голосов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане «Единая Россия» набирает чуть больше 80% голосов, таковы данные ЦИК РФ после обработки более 26% протоколов.

Свои голоса за КПРФ отдали 8,81% голосов, за ЛДПР — 2,68%, за «Справедливую Россию» — 2,4% голосов.

Фото: realnoevremya.ru

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную Думу после обработки 60% всех протоколов.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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