Новости общества

08:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края

07:51, 20.09.2021
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края
Фото: khabkrai.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев одержал победу на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщает «РИА Новости».

Дегтярев набрал 56,81% или 235 607 голосов. Телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия») получила 25,39% голосов, пенсионер Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) — 10,02%, предприниматель Бабек Мамедов («Родина») — 3,53%.

Фото: ldpr.ru

Вчера Михаил Дегтярев набрал 58% голосов на выборах главы региона.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева 20 июля 2020 года. В тот же день арестованный Сергей Фургал был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также