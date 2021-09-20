Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев одержал победу на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщает «РИА Новости».
Дегтярев набрал 56,81% или 235 607 голосов. Телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия») получила 25,39% голосов, пенсионер Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) — 10,02%, предприниматель Бабек Мамедов («Родина») — 3,53%.
Вчера Михаил Дегтярев набрал 58% голосов на выборах главы региона.
Напомним, президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева 20 июля 2020 года. В тот же день арестованный Сергей Фургал был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.
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