В Татарстане произошло порядка 19 технических сбоев по 5 тысячам камер
В Татарстане за три дня голосования на выборах в Госдуму произошло порядка 19 технических сбоев по 5 тысячам камер. Об этом сообщил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Сейчас оператор связи разбирается в произошедшем. В частности, выясняется, почему произошло краткое отключение электричества.
— Я думал, что инцидентов с камерами будет больше. А ведь был практически тотальный контроль — кроме больниц, СИЗО, вокзала и аэропорта — на всех участках были установлены камеры. И они сейчас работают. И будут работать до тех пор, пока не подпишут все протоколы.
«Реальное время» ведет трансляцию заключительного дня голосования и подведения итогов выборов в Госдуму России.ОбществоВласть Татарстан
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