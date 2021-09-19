В Татарстане произошло порядка 19 технических сбоев по 5 тысячам камер

В Татарстане за три дня голосования на выборах в Госдуму произошло порядка 19 технических сбоев по 5 тысячам камер. Об этом сообщил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Сейчас оператор связи разбирается в произошедшем. В частности, выясняется, почему произошло краткое отключение электричества.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Я думал, что инцидентов с камерами будет больше. А ведь был практически тотальный контроль — кроме больниц, СИЗО, вокзала и аэропорта — на всех участках были установлены камеры. И они сейчас работают. И будут работать до тех пор, пока не подпишут все протоколы.



«Реальное время» ведет трансляцию заключительного дня голосования и подведения итогов выборов в Госдуму России.