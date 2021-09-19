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Последний, 36-й, iPhone 12 в конкурсе «Мой Татарстан» выиграла челнинка

21:15, 19.09.2021

Последней, 36-й победительницей конкурса #Мой Татарстан стала Александра Дубовцева из Набережных Челнов. Об этом сообщается на портале «Народный Татарстан».

Розыгрыши проходили 17, 18, 19 сентября каждый час с 08:00 до 20:00 в прямом эфире сообщества «Народный Татарстан» проекта «ВКонтакте».

«Реальное время» проводит трансляцию последнего дня голосования на выборах в Госдуму.

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