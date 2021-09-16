В Татарстане во время выборов разыграют 36 iPhone 12

В рамках проекта «Народный Татарстан» пройдет челлендж #МойТатарстан — он продлится с 17 по 19 сентября, во время выборов. Каждый житель республики сможет выиграть один из 36 iPhone 12.



Для участия нужно:

Сделать селфи на своем избирательном участке.

Выложить фотографии во «ВКонтакте» или Instagram с хештегом #МойТатарстан.

Розыгрыши будут проходить 17, 18, 19 сентября каждый час с 08.00 до 20.00 в прямом эфире сообщества проекта «ВКонтакте» «Народный Татарстан». 19 сентября в прямом эфире пройдет развлекательная программа и концерт. Салават Фатхутдинов откроет мероприятие.