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В Татарстане во время выборов разыграют 36 iPhone 12

12:06, 16.09.2021
В Татарстане во время выборов разыграют 36 iPhone 12

В рамках проекта «Народный Татарстан» пройдет челлендж #МойТатарстан — он продлится с 17 по 19 сентября, во время выборов. Каждый житель республики сможет выиграть один из 36 iPhone 12.

Для участия нужно:

  • Сделать селфи на своем избирательном участке.
  • Выложить фотографии во «ВКонтакте» или Instagram с хештегом #МойТатарстан.

Розыгрыши будут проходить 17, 18, 19 сентября каждый час с 08.00 до 20.00 в прямом эфире сообщества проекта «ВКонтакте» «Народный Татарстан». 19 сентября в прямом эфире пройдет развлекательная программа и концерт. Салават Фатхутдинов откроет мероприятие.

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