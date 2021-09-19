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В России официально завершилось голосование

21:00, 19.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
В России официально завершилось голосование
Фото: Максим Платонов (архив)

В России завершились выборы в Госдуму. Избирательные участки закрылись и в Калининградской области.

В ЦИК России уже приступили к расшифровке электронных голосов. Опубликованы первые официальные данные ЦИК по думским выборам.

Напомним, по Татарстану на выборах в Госдуму по данным на 18:00 проголосовали 74,9% избирателей. В России по состоянию на 18:00 явка на выборы составила 45,15%.

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