В России официально завершилось голосование
В России завершились выборы в Госдуму. Избирательные участки закрылись и в Калининградской области.
В ЦИК России уже приступили к расшифровке электронных голосов. Опубликованы первые официальные данные ЦИК по думским выборам.
Напомним, по Татарстану на выборах в Госдуму по данным на 18:00 проголосовали 74,9% избирателей. В России по состоянию на 18:00 явка на выборы составила 45,15%.ОбществоВласть
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