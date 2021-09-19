Явка по Татарстану на выборах на 18.00 составила 74,9%

По Татарстану на выборах в Госдуму по данным на 18.00 проголосовали 74,9% избирателей. Об этом сообщает ЦИК республики со ссылкой на данные ГАС «Выборы».

Фото: realnoevremya.ru

Максимальную явку продемонстрировали Ютазинский район (94,72%), Актанышский район (93,96%) и Балтасинский район (93,84%). Минимальная явка наблюдается в трех районах Казани: в Вахитовском (58,46%), Советском (57,27%), Московском (56,24%).

По России по состоянию на 18.00 явка на выборы составила 45,15%.

Татьяна Леухина