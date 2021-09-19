Немецкий депутат заявил о прозрачности выборов в Татарстане
Депутат Ландтага Баварии Ульрих Сингер заявил в ходе выступления в Едином информационном центре Татарстана, что выборы в республике проходят без нарушений, прозрачно.
— Мне удалось поговорить с местными избирателями и наблюдателями, и никаких жалоб не поступало. И все, что я видел, было прозрачно и свободно. К самому выборному процессу никаких вопросов нет. Весь процесс был действительно прозрачным. Но трехдневное пребывание нет смысла сравнивать с более долгим изучением, предметным. По крайней мере, за три дня мы не услышали ни одной жалобы на электоральный процесс.
«Реальное время» ведет трансляцию третьего дня голосования на выборах в Госдуму.ОбществоВласть Татарстан
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