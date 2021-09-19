Памфилова предложила устроить каникулы в октябре в школах для проведения выборов

Фото: Максим Платонов (архив)

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предложила устроить в октябре единую каникулярную неделю в школах для проведения выборов в эти сроки. Об этом пишет ТАСС.

— Если где-то к единому знаменателю (прийти, — прим. ред.) <...> в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю (в октябре, — прим. ред.), то можно было бы проводить выборы без больших потерь, — сказала Памфилова в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году она предложила ввести единую неделю школьных каникул для удобства проведения голосования на выборах в образовательных учреждениях. С такой идеей председатель ЦИК обратилась к президенту России Владимиру Путину.

Вчера «Реальное время» поинтересовалось у вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, «травматично» ли для татарстанских школ трехдневное голосование. «Организация учебно-воспитательного процесса в школах всегда была на достойном уровне, и я думаю, к тому, что мы, выполняя требование сегодняшнего дня, работаем в течение трех дней, все относятся с пониманием», — ответила она.

