Мешают ли выборы в Татарстане учебе и в чем кроется секрет высокой явки в пятницу

Фото: Максим Платонов

Бюджетные затраты на концерты и салют — оправданны

На избирательном участке №56 в гимназии №3 на улице Горького, где сегодня голосовала вице-премьер Республики Татарстан Лейла Фазлеева, с утра было немноголюдно. Наблюдатели тихо переговаривались, скучая, смотрели в телефоны. Немного оживила обстановку пожилая пара: супруг вдруг стал старательно, всем телом закрывать опускающую в урну бюллетень жену от фотокорреспондентов и телекамеры. Те отступили, наблюдатели вполголоса обсудили ситуацию, пришли к выводу, что нарушения закона допущено не было, и опять заскучали.

Обстановка поменялась с приходом замглавы правительства: Фазлеева присела перед столиком избирательной комиссии, расписалась за бюллетень, тихо пошутила — сотрудницы рассмеялись, она тоже. Через несколько минут бюллетень был уже в урне, вице-премьер заторопилась к выходу. Но не тут-то было: быстро уйти помешали журналисты.

— Выборы не являются маленьким, местечковым событием, они сегодня проходят во всей Российской Федерации, это выбор всех жителей. И такое мероприятие традиционно проводится в праздничной обстановке, с участием в том числе творческих коллективов, чтобы мы все вместе стали участниками этого праздника, — ответила Лейла Фазлеева на вопрос «Реального времени» о том, насколько, по ее мнению, оправданны масштабные бюджетные затраты на организацию концертов, гуляний и салюта в период проведения голосования. — Я не вижу здесь ничего необычного или сложного. Главное, чтобы все эти мероприятия проходили с соблюдением мер, которые предписаны Роспотребнадзором республики.

«С родительскими комитетами у нас взаимодействие есть»

Вице-премьер поделилась: для нее самой участие в думских выборах — «очень важный момент, как и для преподавателей этой школы»:

— Относиться к этому как к чему-то планово-заурядному я бы не стала. Я и своего сына в таком же духе воспитывала: в этот день ты изъявляешь свою волю, так что не принять участие в выборах возможно, но не стоит.

«Реальное время» поинтересовалось мнением вице-премьера о том, насколько «травматичен» для школы тот факт, что голосование растянулось на три дня, из-за этого школьникам пришлось отступить от обычного формата занятий:

— Я думаю, что в течение этих трех дней вся страна делает свой выбор, в том числе и родители школьников, которые сейчас решают, какое будущее ожидает их детей. Организация учебно-воспитательного процесса в школах всегда была на достойном уровне, и я думаю, к тому, что мы, выполняя требование сегодняшнего дня, работаем в течение трех дней, все относятся с пониманием. С родительскими комитетами у нас взаимодействие есть. Такой способ организации учебного процесса возможен. Ценя здоровье детей, оберегая их — я думаю, это целесообразное решение.

«Хочешь выразить гражданскую позицию и уехать на выходные из города — приходи в рабочий день»

Как известно, явка на выборы в первый день голосования в Татарстане составила 32,1% — проголосовали 939 463 татарстанских избирателя из 2 931 939. «Реальное время» поинтересовалось мнением главы ЦИК РТ Андрея Кондратьева о том, что обусловило такие высокие показатели и не является ли это признаком того, что трехдневное голосование — однозначное благо для избирательной системы. И вот что он нам ответил:

— Татарстан всегда отличался высокой активностью во время выборов, поэтому спрессовывать процедуру в один день в новой непростой эпидемиологической реальности достаточно сложно, да и опасно для здоровья всех голосующих. Мы находимся в новых условиях, и игнорировать наличие коронавирусной инфекции нельзя. Три дня голосования позволяют рассредоточить потоки избирателей. При этом необходимо отметить, что выборы проходят в условиях соблюдения мер санитарной безопасности. Три дня голосования — это удобно. Поскольку голосование всегда назначается на выходные дни, чаще всего у людей возникает вопрос выбора: уехать за город и отдыхать или сходить на выборы. Многодневное голосование снимает этот вопрос. Хочешь выразить гражданскую позицию и уехать на выходные из города — приходи на избирательный участок в рабочий день. Избиратель может запланировать посещение избирательного участка в комфортный для себя день без каких-либо дополнительных процедур.

1 / 11 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Инна Серова, Людмила Губаева, фото: Максим Платонов